Diego no se esperaba ser expulsado y cree que ha sido porque no se posicionó en el conflicto entre Asraf y Yaiza. Como nos contó en otro vídeo inédito que puedes ver en la web de ‘Supervivientes’, fue porque Ginés es su mejor amigo en el programa y no quería traicionarle. Por todo ello, está un poco decepcionado con su expulsión: “Mi reality iba muy bien, creo que estaba siendo un gran superviviente y mis compañeros me veían como claro finalista. Pero me vi involucrado en el follón que todos sabemos y es lo que ha hecho que se caiga mi concurso”.