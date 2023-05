El gesto de Asraf que muchos supervivientes se han tomado a mal: "Lo haces porque te da la gana"

Asraf sabía que Alma prefiere el coco sin isotónico, así que lo que había hecho era separar su parte. "Me ha sorprendido ver mi coco ya repartido porque una de las primeras discusiones fue que esperásemos a todos para repartir", se quejó Alma después. La concursante evitó el enfrentamiento porque no quería discutir, pero sí le manifestó que no le había parecido bien. Como solución, Asraf le propuso que cogiera su parte de coco.