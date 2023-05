Diego Pérez aclara si se arrepiente de haber tapado a Yaiza tras ver qué está ocurriendo en España

Diego Pérez está convencido de que su expulsión se ha producido porque a los espectadores de 'Supervivientes 2023' no les ha gustado ver que cubría a Yaiza Martín en sus ataques y amenazas a Asraf Beno . El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' alegó que es una persona muy leal y que como la canaria es la novia de Ginés Corregüela, uno de sus grandes apoyos en el concurso, sentía que no podía ser sincero y que era mejor tapar esa mentira.

"Hay que seguir para adelante y pensar que el destino está escrito y que todo pasa por algo. Hasta las cosas malas traen cosas buenas después porque como superviviente ya se me ha visto, me voy tranquilo porque he hecho de todo, no he podido hacer más, así que ahora a verlo desde plató y ya está, encajo todos los golpes como vengan", ha terminado diciendo Diego, que no quiere seguir lamentándose por haber sido expulsado del concurso de sus sueños.