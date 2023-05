Miriam Corregüela explica cómo se encuentra tras hablar con su padre y enfrentarse de nuevo a Yaiza

La undécima gala de 'Supervivientes 2023' estuvo marcada por la expulsión definitiva de Ginés Corregüela , que vuelve a España pensando "en la papeleta por resolver" que tiene aquí, esto es, en su relación con su novia, Yaiza Martín ; con su exmujer, Isabel Hurtado; y, especialmente, con sus hijas, Laura y Miriam Corregüela , que no aceptan a la canaria y que piensan que no va a hacer feliz al rey de los bocadillos de TikTok.

Ginés vio el vídeo con todo lo que había pasado en España durante su ausencia y, aunque aseguró que quería seguir con Yaiza porque estaba enamorado, prefirió hablar con su hija Miriam, que le echó un 'rapapolvo' y le afeó algunas de sus actitudes , además de recordarle que a ella no le gusta nada la tinerfeña como su pareja. Pero ese no fue el único momento complicado al que tuvo que hacer frente Miriam, que se volvió a enzarzarse con Yaiza porque la novia de su padre puso en entredicho su labor como defensora en plató.

Lo que sí que ha dejado claro es que no la verán el próximo martes en 'Tierra de Nadie' para recibir a su padre , ya que prefiere hablar con él tranquilamente y sin cámaras en su casa, pues como le dijo en su llamada le debe muchas explicaciones, no solo acerca de su relación con Yaiza, sino por su papel como padre.

Además, le ha soltado varias pullitas a Yaiza y le ha afeado que diera a entender que no paraba de llorar cuando no derramó ni una sola lágrima. "Cada día siento más orgullo de la educación que me han dado, sobre todo mi madre y mi abuela; me voy con la cabeza bien alta, casi rozando el techo", ha asegurado Miriam Corregüela, dejándole claro una vez más a la novia de su padre que no se avergüenza de sus valores ni de lo que ha transmitido en plató como defensora del rey de los bocadillos de TikTok.