Marta Peñate estalla contra Alma Bollo y la acusa de mentir en su discusión con Bosco: "¡Basta ya!"

La periodista no esconde que es una gran fan de Bosco y, aunque se ha quejado de que en ocasiones no se ha mojado en las discusiones, ahora cree que tiene toda la razón. "Lo que queráis de Bosco. Pero él nunca ha nominado a Alma porque la consideraba amiga. Ella sí le ha nominado y normal que esté a disgusto con ella. Recordemos como se puso Alma con Katerina por nominarla cuando la consideraba 'amiga'", ha comentado Marta, que revelaba a continuación por qué es tan fan de Bosco: "Es que me parece luz [...] Normalmente voy con los kamikazes, pero tiene un no sé qué que no sé yo, que me atrapa".