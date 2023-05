Ginés Corregüela acaba entre lágrimas hablando con su hija Miriam por primera vez tras su salida de 'Supervivientes'

Ginés Corregüela está enfrentando todo lo que ha pasado en España durante su concurso en 'Supervivientes 2023'. El 'Rey de los bocatas' lleva unos días fuera del reality al haber sido expulsado pero aún no había hablado con su hija Miriam, a quien confesaba no haber llamado en estos días. No obstante, ha podido hacerlo en directo cuando ella aceptaba entrar por teléfono en la gala.

Miriam Corregüela ha decidido apartarse de la televisión durante un tiempo por la factura que le ha pasado defender a su padre y, sobretodo, por los desencuentros con Yaiza Martín, pareja de Ginés. En su última conexión con el superviviente, la hija del concursante emplazó a su padre a tener una conversación privada por todo lo que había pasado, pero Ginés decía que su teléfono estaba roto y que por eso no había encontrado cómo localizar a su hija.

Tras su saludo en directo, Miriam negaba que su padre hubiese hecho el intento de llamarla y él se justificó diciendo que había visto por Instagram que ella había afirmado que no le habría cogido el teléfono. "El problema es que te has centrado más en una red social que en si te lo voy a coger. He estado esperando dos días a que llamases y has llamado a todo el mundo", le dijo Miriam en la llamada.

"Le dijiste a mi hermana que ojalá hubiese ido ella al plató y no yo. Parece que tienes solo una hija", le reprochaba, además, Miriam a su padre. Él confirmaba entonces la información asegurando que había escogido a su otra hija como primera defensora del plató.

Los reproches de Miriam hacen saltar las lágrimas de Ginés

No obstante, a Miriam lo que más le había dolido es que su padre hubiese dado "prioridad a otras cosas" al salir del concurso. Ginés, por su parte, decidía respetar su espacio: "Cuando quieras me llamas y hablamos. Cuando estés tranquila y quieras, yo de golpe estoy allí y hablamos relajados. Tú me explicas y yo te explico", le prometió.

Carlos Sobera le preguntaba entonces a Ginés Corregüela si echaba de menos a su hija. El 'Rey de los bocatas' afirmó que "un hijo es para toda la vida" pero Miriam le reprochó varias de sus declaraciones y comportamientos, así que Ginés acabó derrumbándose y sin poder contener las lágrimas.