El emocionante momento de Elena Rodríguez, madre de Adara, con Asraf Beno: “No sabes la de veces que he querido abrazarte”

El siguiente superviviente al que abrazaba era uno de los apoyos más importantes que su hija ha tenido durante el concurso: Asraf. En primer lugar, Elena le transmitía un importante mensaje de su pareja, Isa Pantoja: "Un súper abrazo de Isa, no puede estar más orgullosa de ti". Y, segundos después, le hacía una emotiva confesión: "No sabes la de veces que he tenido ganas de traspasar la pantalla y abrazarte”. Asraf rompía a llorar: "Tenía muchas ganas de conocerte, Adara no para de hablar de ti".