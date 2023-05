En una entrevista exclusiva para Telecinco.es , la colaboradora de 'Fiesta' fue tajante en su opinión de Adara. Tras ganarle la batalla judicial por una demanda por calumnias, la canaria se compadece de la superviviente y sentencia: "Me genera lástima" . Además, no cree que "sea feliz" por sus turbulentas relaciones sentimentales y familiares.

Con Asraf Beno, sin embargo, no es tan magnánima. Es escuchar su nombre y la reacción es rotunda: "Horrible, no me gusta", dice. Amor no disimula su desagrado al hablar del concursante, aunque admite que está siendo un superviviente "maravilloso" y resalta su capacidad para hacer fuego, algo imprescindible en el reality.