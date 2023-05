Inédito | Elena Rodríguez rememora su paso por 'Supervivientes': ''Aquí sale la verdad de las personas''

Elena, madre de Adara, habla con Alex Suárez sobre cómo fue la edición de 'Supervivientes' en la que ella concursó

''Entrar al agua a pescar, ver esos corales, no sabía cuándo iba a poder otra vez estar aquí'', le confesaba Elena a nuestro reportero

Inédito | Elena, madre de Adara, revela el consejo que le ha dado a su hija: ''Los que ganan se visualizan en el pódium''

Nuestro reportero digital en Honduras, Alex Suárez, aprovechó el viaje exprés de Elena, la madre de Adara, para hablar con ella sobre cómo fue la edición de ‘Supervivientes’ en la que ella concursó.

Elena recibió a Alex, feliz y el reportero quiso saber qué estaba sintiendo en ese momento la madre de la concursante: ‘’Un cúmulo de emociones, la verdad es que, madre mía, ya simplemente cuando aterrizó el avión y sentí esta humedad, esta vida y luego ya cuando llegas aquí es…guau’’.

‘’¿Qué es lo que recuerdas con más cariño de ese momento’’, le preguntaba Alex y la madre de Adara le contestaba muy sincera: ‘’Sabes que pasa que yo me he quedado con todo lo bueno. Yo me quedé con la pesca, con el momento de la noche, de las estrellas, de ese sol maravilloso, de la luna…’’.

‘’Yo sé que ellos cuando terminen esta experiencia, yo sé que ahora están en un momento ahí de pasarlo mal, pero no saben ellos lo que este concurso les va a aportar, es como que llegas con el vaso lleno de saturación de la mente y aquí poco a poco se vacía hasta que quedas tú, tu esencia. Aquí sale la verdad de las personas’’, reflexionaba la ex concursante.

Alex toma la decisión de llevarse a Elena a dar una vuelta por los Cayos para ‘’rememorar cositas’’, ‘’ ¿Qué es lo que te gustaba a ti más de la supervivencia?’’, le preguntaba el reportero y la madre de Adara contestaba: ‘’Entrar al agua a pescar, ver esos corales, no sabía cuándo iba a poder otra vez estar aquí’’.

Elena rememoraba cómo fue el momento de su edición cuando les pusieron el vídeo en el que informaban a todos los concursantes de que había una pandemia mundial: ‘’Fue un momento muy duro, hasta que no te lo ponen no te imaginas la gravedad de lo que ocurrió. Me sentía un poco egoísta de haber estado viviendo aquí’’.