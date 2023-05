Ivana Icardi, sobre Adara Molinero: "Ganó el anterior reality por poner los cuernos"

"Ganó por poner los cuernos y dio de comer con la historia dos meses. No es ningún talento, como me lo quieres pintar. Y la llamaron porque si no recuerdo mal estaba su ex, Pol [Badía], con su nuevo novio, que era [El Maestro] Joao, y ahí estaba el salseo, ¿no? Si era tan brillante hubiera ganado su primer 'GH'", ha sido el comentario de Ivana, que ha también presumido de haberse hecho la victoria en el reality argentino 'El Debate: La revancha' después de que adarista le contestase que ella no había ganado ningún programa de televisión.