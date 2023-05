Inédito | Elena Rodríguez revive su paso por 'Supervivientes' y 'nomina' en la palapa: ''Voy a ser muy dura''

Alex le da la bienvenida a Elena a la famosa palapa , algo que le hace especial ilusión a la ex concursante: ‘’Tú no sabes Alex el regalo que me estás haciendo, estoy super emocionada, gracias’’.

‘’Cuando un superviviente entra aquí, entras pensando ¿Qué diré, qué no? ¿Qué me pondrán, qué no?’’ ha querido saber Alex Suárez. Elena ha contestado, muy sincera: ‘’Por lo menos yo siempre me sorprendía porque a ti en tu día a día, te pasan cosas a las que no les das importancia, no te lo llevas en tu mochila, no te lo llevas con rencor, o al menos eso era lo que a mi me pasaba. Entonces, yo siempre que entraba aquí me sorprendía y era como que tenía que sacar un poco más de mi para sorprenderme’’.