Todas las penitencias de 'La mesa de las tentaciones': del pacto a ciegas de Adara a la sorprendente decisión de Bosco con su madre

Finalmente, y tras varias negociaciones, su mesa tentadora terminaba así: cinco penitencias, tres quintos de la tarta y un bocadillo equivalente a los dos quintos restantes. A cambio, Adara tendrá que vivir con los ojos tapados durante un día y caminará atada a Jonan y Asraf. Además, no hablará durante un día, no comerá nada que haya pasado por el fuego y se cortará el pelo 15 centímetros , algo que, por el momento, aún no ha descubierto. Ha aceptado sus tres últimas penitencias guiándose únicamente por la reacción del público en plató.

Por su parte, Artùr era el segundo en dirigirse a la mesa en la que les esperaba Laura Madrueño. En su caso, le esperaba un gran bandeja de sushi. A cambio, el ucraniano ha aceptado la penitencia de no poder tocar absolutamente nada de comida durante toda la semana. No podrá realizar repartos ni llevarse con sus propias manos la comida a la boca: le tendrán que alimentar.

Cuando le ha llegado el turno al sobrino de Pocholo, no dudaba en bromear antes de descubrir qué recompensa le esperaba: "Si es una moto de agua te digo ya que sí". Pero no, no era una moto de agua. Lo que sí que podía ganar era un enorme solomillo wellington: "Me parece una tremenda barbaridad".