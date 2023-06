Bosco Blach Martínez-Bordiú parece haberse quedado prendado de Alexia Rivas . La exconcursante volvió a Honduras como 'fantasma del pasado' y convivió durante una semana con los supervivientes. Bosco la conoció allí y no puede evitar que le salga una sonrisa cuando se le pregunta por Alexia.

"Me lo pasé muy bien. Unas energías buenas y todo y solo vi risas. Me dio subidón", explicaba el concursante en la Palapa. Pero muchos de sus compañeros veían que Bosco miraba diferente a Alexia. De hecho, los dos se cogieron mucho cariño en estos días. Tanto, que Alexia le hizo un regalo muy personal a Bosco antes de despedirse de él .

"No sé si te vale pero al menos la tienes de recuerdo. Así te acuerdas y te da mucha fuerza. Échame un poco de menos", le dijo Alexia a Bosco antes de darle una de sus prendas. Después, él le acompañó a la barca y le dio un beso en la mano antes de que ella abandonase Cayo Paloma.

"Adiós con el corazón, porque con el alma no puedo", empezó a cantar él después. Para Jonan, está claro que "esto no es un amor de verano" y comentaba que él ya estaba visualizando la portada de revista. "Yo lo veo", decía. "Yo no lo veo, yo lo noto. Por mi parte yo estoy abierto", contestaba Bosco.