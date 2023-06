Raquel Arias matiza sus declaraciones sobre la actitud de Alexia Rivas con Bosco: "Se puede malinterpretar"

Muchos espectadores de 'Supervivientes 2023' criticaron entonces a la exconcursante, tachándola de machista por sus declaraciones sobre Alexia Rivas. Al ver el revuelo que se ha generado en las redes sociales, Arias ha querido pronunciarse sobre el tema en sus stories de Instagram y ha matizado lo que dijo en plató: "Acepto que se pudieran malinterpretar mis palabras, pero creo que he dado todo de mí como superviviente como para que se centre en dos o tres cosas y la gente se quede con eso".

"Yo a Alexia la conozco de antes de que estuviera en televisión, lo que dije creo que se ha malinterpretado o han querido malinterpretarlo para enfrentar a dos personas, en este caso a dos mujeres que somos Alexia y yo porque eso es algo que también le diría tomando una cerveza sin ningún tipo de problema", ha explicado Raquel, que añadía: "Lo que yo quería decir es que Alexia ha aprovechado ese acercamiento que ha tenido con Bosco para dar esa vidilla o ese morbo al programa, pero que creo que no le gusta".

"Yo creo que no le gusta, pero a lo mejor hablo con ella y me llevo una sorpresa", ha comentado la modelo, que ha expresado su deseo de quedar con Alexia para hablar del tema, ha defendido su derecho a opinar sobre lo que le pregunten y ha asegurado que no tiene ningún problema en que la periodista inicie una relación con Bosco porque ambos son "personas libres y solteras".