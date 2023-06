Inédito | Ana María Aldón y Alexia Rivas se enfrentan a las preguntas de 'Supervivientes': ''Asraf es igual delante y detrás de las cámaras''

Alexia y Ana María se han enfrentado , emocionadas, a las preguntas que el público de ‘Supervivientes’ ha enviado al programa. Respecto a qué les ha parecido la relación de Asraf con el resto de los compañeros , Alexia ha sido la primera en lanzarse a la piscina: ‘’Creo que es verdad que él es una persona un poco intensa, pero eso no significa que no le puedan dejar hablar, es que prácticamente les molesta todo lo que hace’’.

Alexia se ha mojado y ha hablado sobre su relación con Alma y Adara: ‘’Con Alma, aunque ella también pierde un poco más las formas, creo que fue una discusión tú a tú más igual y Adara perdió totalmente las formas y yo no voy a perder las formas así, yo no voy a hablar a nadie como ella me habló a mí. El comentario de ‘has venido aquí a pasearte imitando mis gestos, mi forma de hablar, mi todo’ pues me parece, ayer se lo dije que decía más de ella que de mí y que tenía muy poca educación’’.