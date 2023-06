Alejandro Nieto no puede estar más emocionado con la idea de ser el nuevo 'fantasma del pasado' de 'Supervivientes 2023' y cogerles así el relevo a Alexia Rivas y Ana María Aldón. Así lo ha expresado en sus historias de Instagram el ganador de la edición anterior, donde le ha mostrado a sus seguidores que ya está de camino a Honduras, pero que antes ha tenido una cita especial de despedida con su prometida, Tania Medina .

"Despidiendo a la mujer de mi vida, me voy una semana y nada, ¡las despedidas no me gustan!", ha comentado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' mostrando una foto de su novia en un restaurante de Madrid. Tras ese story, Tania ha querido despedirse de él públicamente y hacerle una promesa a través de Instagram: "Nos vemos prontito, mi amor. Disfruta en Honduras y pesca mucho, aquí estaré echándote de menos y viéndote cada día".