"Espero que te haya dejado un buen recuerdo más allá del haber venido solo a pescar", le había escrito Ana María. "Prefiero quedarme con los momentos buenos. Me vi muy juzgada. Me dolió mucho porque llevamos mucho luchado . Entonces que venga alguien a decirte algo pues yo salté", explicaba Adara. La superviviente se refería así al rifirrafe que tuvo con las fantasmas del pasado en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' .

Pero de las dos, con quien más encontronazo tuvo fue con Alexia Rivas . Solo leyendo su pergamino ya Adara empezó a entonar de otra forma mientras leía: "Adara, no me han gustado cosas que has dicho de mí o que reaccionaras atacando en vez de hablar, pero quizá en España podamos encontrarnos y entendernos mejor. Enhorabuena por tu concurso", le dejó escrito Alexia.

Adara aceptó su propuesta aunque Carlos Sobera señaló el tono de su lectura y a la superviviente le entraba la risa. "Es que pone lo de 'no me han gustado cosas que has dicho de mí' como si tuviera doce añitos y luego hay que recordar que fue ella la que opinó primero, entonces yo estaba también en mi derecho de poder opinar sobre ella", respondía Adara, que no se negaba a una reconciliación en el futuro.