Ahora que se han separado, la audiencia ha querido saber si van a seguir conociéndose cuando vuelvan a España y Alexia Rivas ha aclarado las dudas: "Creo que somos dos personas que han tenido afinidad y si fuera me dice que si quedamos para tomar algo, sí lo tomaría", ha asegurado.

Otro momentazo protagonizado por el sobrino de Pocholo fue cuando s alió a la luz su 'boscolito' . Cuando se quedó en ropa interior, sus compañeros alucinaron con sus atributos y estuvieron riéndose un buen rato. Alexia ha recordado ese momento: "Me hizo gracia, nos reímos muchísimo".

Ana María también ha vuelto a hacer una de las cosas que mejor se le daban: pescar. "Los peces me saludaban, me conocían. He pescado en una mañana 24 peces", ha contado, muy orgullosa.