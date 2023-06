El tenso encontronazo entre Manuel Cortés y Alexia Rivas: "¡Tienes inquina hacia mí!"

"Si no quieres que te juzguen no entres en 'Supervivientes' porque yo estoy aquí para colaborar", le ha contestado ella. "Yo he hablado desde que estoy aquí porque es cuando me toca", ha entonado el hijo de Raquel Bollo y le ha explicado lo que siente desde que ha visto algunas de las cosas que ha dicho sobre él en el plató: "Me siento muy orgulloso de mi concurso en comparación al que pude ver de ti. No tengo ninguna inquina hacia ti, pero cuando he salido, he visto tu comportamiento hacia mí y creo que algo de inquina hacía mí que tienes. El por qué no lo entiendo porque por ahí nos hemos llevado muy bien, con lo cual no entiendo tu avasallamiento contra mí".