Raquel Arias le manda un mensaje a los que critican su peso: "Arriba las curvas"

Durante esa época, en la que participaba en concursos de belleza, la extremeña ha asegurado que perdió "hasta trece kilos" por este tipo de comentarios y que ha explicado que "teniendo una talla 38 sigues siendo gorda para muchas marcas y agencias". Es por esto que Raquel ha confesado que le afectó tanto creer que Adara Molinero había llamado "gorda" a Yaiza Martín - algo que se mostró que no había ocurrido -, pero también ha revelado que ahora este tipo de comentarios no le importan: "Ya no me afecta nada porque me quiero".