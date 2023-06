Alma Bollo es la última expulsada de 'Supervivientes 2023' y antes de llegar a España ha tenido la oportunidad de hablar con Isa Pantoja a través de una llamada en directo la que ha estado Ion Aramendi como maestro de ceremonias. En la charla, las dos primas han asumido que hay cosas que no les han gustado, pero han decidido que van a hablarlo todo en España una vez que la hija de Raquel Bollo lo haya visto porque ella no piensa que merezca la pena discutir con su prima en un programa de televisión por un premio monetario.

La prima de ambas, Anabel Pantoja, ha estado siguiendo muy atentamente la conversación por televisión y ha querido dar su opinión sobre esta charla de sus primas. "Me alegra ver esta conversación, desde la tranquilidad, el respeto y las dos partes. Me encantó", ha comentado la que fuera colaboradora de 'Supervivientes 2023', que siempre ha apoyado el entendimiento entre los miembros de su familia y especialmente entre sus primas, porque se lleva genial con ambas y no quiere verlas enfrentadas.