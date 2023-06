Adara Molinero se sincera sobre su relación con Rodri Fuertes y desvela cómo se despidieron antes de 'Supervivientes': "Le querré siempre"

La superviviente se expresaba precisamente sobre su última pareja durante una conversación con Asraf: “Le he querido mucho. Nos hemos amado muchísimo. Le quiero y le querré siempre porque es una persona increíble y me ha dado mucho. Y yo a él, claro”, comenzaba.

Más tarde, Adara continuaba sincerándose, esta vez también con Artùr y Bosco: “He hablado de Rodri. Me siento libre porque me siento en paz”, seguía. Era entonces cunado la superviviente contaba a sus compañeros cómo era su relación con él: “ Lo que sentía por él era adicción, era como una droga. Quien lo haya vivido, sabe que es una locura”.

Y es que, Adara reconocía entonces la “dependencia” que mantenía: “Sientes que si no estás con esa persona te mueres. Te das cuenta, pero no puedes salir. Le quiero mucho, le quiero muchísimo y le voy a querer siempre. Pero merecemos ser felices cada uno por nuestro lado. Si no has vivido algo así, no lo entiendes. Jamás en mi vida me había pasado algo así. Sufres mucho”.