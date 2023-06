Alejandro se cortaba al tener que elegir delante de sus compañeros. Todos le miraban atento y él cada vez se sentía más incómodo. Al final, expresó un orden en el que Artùr Dainese sería el que menos se preocupa por el grupo y Asraf Beno el que más. "Me ha costado bastante decidir el orden porque no los conozco. Me da pena que uno u otro no coma por mí", confesaba después.