El cara a cara más tenso de Adara Molinero y Artùr Dainese: "Es horrible como persona"

Adara no dudaba en expresarle lo que sentía: "Creo que la prueba es bastante significativa porque pone a prueba nuestra generosidad y creo que en este caso te ha faltado generosidad", comenzaba. " Has decidido ser un egoísta. Has pensado en ti únicamente ", le decía.

La superviviente continuaba entonces desahogándose: "Dan ganas de llorar con esta situación, qué asco estar en esta situación y actuar así con tus compañeros, es horrible como persona". El le respondía diciéndole que ella habría hecho lo mismo, algo que no ha dejado pasar por alto: "A mí no me digas eso porque te di una pizza gigante por una cerilla. No me cuentes historias, no voy a discutir contigo. Ya te he dicho lo que pienso y me he quedado a gusto".