Alma Bollo reaparece para contar cómo ha pasado sus primeros días de regreso en España

"Yo me dejaba la piel en Honduras y ustedes se la han dejado aquí conmigo, así que no tengo ni palabras ni gestos para agradecer tanto cariño que me habéis dado y que me seguís dando a día de hoy, yo no pensaba que tenía a tanta gente conmigo apoyándome. Os estaré agradecida eternamente, os quiero mucho, familia", ha terminado diciendo Alma Bollo en estas primeras stories tras tres meses en Honduras sin poder acceder a sus redes ni estar en contacto con sus seguidores.