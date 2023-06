Adara recuerda cómo fue la relación que mantuvo con su expareja, Hugo Sierra: "Le conocí y fue todo muy rápido"

La superviviente habla junto a Artùr Dainese y Bosco Martínez Bordiú de su hijo y cómo fue su embarazo. "Me quedé embarazada con 25 años", le cuenta Adara y Bosco alucina al que fuera con la edad que él tiene ahora: "Qué barbaro, si fuera a ser padre estaría muy preocupado porque no querría no darle la vida que he tenido yo y ahora no estoy a esos niveles".