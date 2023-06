Manuel Cortés cuenta lo que Asraf le dijo detrás de cámaras: "Es algo que nunca había dicho"

"Todo lo que yo he vivido y los ejemplos que he puesto son totalmente reales", dice Manuel Cortés sobre Asraf

Manuel Cortés ha querido zanjar el tema de si Asraf Beno se comporta diferente delante que detrás de las cámaras y para ello ha contado algo en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que hasta ahora no había hecho.

"Son muchas personas las que dicen lo mismo, yo he expuesto mis ejemplos, mi vivencia no me la puede quitar nadie. Todo lo que yo he vivido y los ejemplos que he puesto son totalmente reales", ha dicho Manuel Cortés sobre Asraf y su comportamiento en la isla.

En este momento, el hijo de Raquel Bollo ha expresado algo: "Hay un dato que nunca llegué a decir y es que Asraf me dijo: 'Cuando quieras te enseño a hacer televisión'. Ahí no estaba la cámara y es algo que yo he vivido".

La reacción de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha reaccionado ante las palabras de su primo sobre su pareja: "¿Por qué me tengo que creer yo ahora las cosas que estáis sacando cosas en un plató de las que habéis tenido antes la oportunidad?".

