Oriana Marzoli desvela la confesión que Artùr le hizo sobre sus sentimientos por Adara: "Me dijo que no le gustaba"

Artùr aseguraba a 'los fantasmas del pasado' que Adara le gusta como chica, que disfruta del tiempo con ella, pero sin forzar nada. Pero Oriana ha querido apuntar algo que le dijo el superviviente cuando no le grababan las cámaras : "Aprovecho y digo una cosa, no todo el rato tenías la cámara encima y él dijo delante de Adara y de mí que tampoco es que le gustase Adara, que él nunca lo ha intentado con ella".

"Adara le dijo que si le estaba vacilando y se empezó a reír en plan: 'por qué dices delante de Oriana que no has intentado nada conmigo y es porque estás aquí en este contexto y luego delante de nosotros en las preguntas y delante de las cámaras si dice que le gusta. No entiendo por qué esa confusión", ha entonado Oriana.