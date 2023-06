Tensión máxima entre Alma Bollo y Alexia Rivas en plató: "No voy a permitir que me fustigues"

Visto en la parte para abonados de Mitele Plus de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Alexia Rivas y Alma Bollo vuelven a tener un encontronazo en directo

María Jesús Ruiz salta ante las palabras de Alma Bollo: "Lo que estás diciendo es una auténtica mentira"

Alexia Rivas y Alma Bollo han vuelto a tener un encontronazo y ha sido durante la parte para abonados de Mitele Plus de 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde han saltado chispas entre ellos.

Ion Aramendi ha preguntado en plató la participación que Oriana y Alejandro Nieto como 'fantasmas del pasado'. Primero ha sido Ana María Aldón, que cree que Oriana ha "aportado poco", aunque ha querido destacar cómo lo dio todo en la 'noria infernal' y que Alejandro si que ha aportado al grupo.

"Me han parecido muy divertidos, sobre todo Oriana. Es verdad que han estado 48 horas, nosotras una semana y nos involucramos mucho en todo, quisimos formar parte de esa convivencia y nos mojamos", ha explicado Alexia Rivas sobre esto.

El presentador también ha querido saber con qué 'fantasmas del pasado' hubiera preferido coincidir. "La verdad que a Alejandro no le conozco, me hubiera encantado estar con él porque me parece una pasada todo lo que ha aportado. Es verdad que con Ana María estuve muy bien, con Alexia tambiñen aunque ella aquí quiera trasmitir otra cosa", ha entonado Alma ante esta pregunta y ha querido añadir más: "Cuando todo acaba, la frase de Alexia es: 'Me alegro de haberte conocido aquí porque me ha cambiado el pensamiento".

"Y luego en plató me volvió a cambiar otra vez porque llega una persona con prepotencia, con soberbia, hablando a Isa como le habla y porque yo doy una opinión me llama ridícula, me volvió a cambiar", ha apuntado la colaboradora ante esto. Alma Bollo ha querido dejar claro que ella llega al plató sin saber nada de fuera y lo primero que recibe de Alexia es "un palo".

Alexia ha querido decirle que "tiene que aceptar las críticas" porque asegura que solo le dijo que no le "gustaba su soberbia" y ella está "para dar su opinión". Y es que la colaboradora cree que no se quedaron contentos con su visita porque "creen que no les favoreció tanto". Y aquí ha comenzado un cruce de reproches de lo más tenso entre ellas por sus respectivos concursos.