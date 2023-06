El sentido discurso de despedida de Laura Madrueño con el que no puede evitar las lágrimas: "Me va a explotar el corazón"

Ella decía no estarlo, pero Ion continuaba: tenía una sorpresa para la presentadora. "Durante más de tres meses y medio has estado al lado de los concursantes, apoyándoles y empatizando con ellos en sus malos momentos. Tu risa, tu energía y tu positividad nos ha contagiado a todos. Esto es para ti".

Al finalizar las imágenes, Madrueño no ha podido evitar las lágrimas: "Me va a explotar el corazón", comenzaba. "Gracias, no puedo daros más las gracias. De aquí se va otra Laura, ya os lo dije el otro día. Se lleva este mar, que me ha arropado durante estos meses. Se lleva un crecimiento absolutamente increíble, un aprendizaje que jamás podría haber imaginado".