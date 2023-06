Oriana Marzoli habla como nunca antes de su actual pareja: "Espero que sea para siempre"

"Soy la típica que doy mucho pero también es verdad que espero mucho . Entonces eso me lleva mucho a la frustración, porque normalmente no es equitativo", comenzaba.

No obstante, todo ha cambiado para la superviviente: "Ahora estoy bastante bien con mi chico. Me encuentro superbien", decía mirando a cámara. Eso sí, le sigue preocupando la duración de sus relaciones: "Veo que la gente tiene relaciones de 500 años. ¿Cómo lo hacen? A mí no me pasa, pero espero que con este sea para siempre. Estoy muy feliz y muy contenta".