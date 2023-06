Las clases intensivas para ligar de Jonan Wiergo a Adara Molinero: "Si las manitas no nos sirven, pasamos al llamote"

Jonan se ha animado a darles unos pequeños trucos a sus compañeros

Adara escuchaba atenta las palabras del influencer y tomaba nota

La superviviente está preparada para el verano: "¡Listos para romperlo!"

Una masterclass. Eso es lo que Jonan les ha dado a sus compañeros para enseñarles a ligar con clase. Los supervivientes hablaban de qué les parece que actualmente se utilicen las redes sociales para ligar. Entonces Adara sorprendía a todos con su reacción: "Yo no lo he hecho", decía. "¿Nunca has ligado por Instagram?", se sorprendía Jonan.

Automáticamente, el concursante animaba a su amiga a hacerlo: "Lo que no has hecho en tres años, va a pasar nada más salir de aquí". Pero ella necesitaba algo para dar ese paso: "Me tienes que enseñar a hacerlo sutilmente", le pedía.

Dicho y hecho. Empezando por "algo más sutil que una llamita de fuego", Jonan empezaba sus clases: "Mejor con un 'put your hands up in the air', el emoji con manitas arriba. En plan: 'guay, me mola el rollito'. Y si las manitas no nos sirven, pasamos al llamote. Una buena llama, que estamos en verano y pega mucho". Adara tomaba nota de todo: "Como qué calor, claro".