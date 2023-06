Los supervivientes reciben las sorpresas de sus familias: del llanto incontrolado de Adara con las palabras de su hermano a la emoción de Asraf

Artùr, Jonan, Asraf, Adara y Bosco tienen un momento de lo más emocionante en el tramo final del programa

Bosco llora como nunca antes en Honduras al poder saber algo de sus padres y su hermana

El emotivo homenaje de 'Supervivientes' a Linci, el compañero que nos ha dejado: "Este programa es para ti"

La recta final de 'Supervivientes 2023' ha llegado y ya aquí, después de todo lo que han vivido en Honduras, los concursantes han recibido las sorpresas de sus familias que han dejado mucha felicidad, pero también muchas lágrimas entre ellos.

"Supervivientes, bienvenidos a la primera jornada de sorpresas en esta semana tan especial, hoy conoceréis el 'pozo del tiempo pérdido' y encontraréis todas las respuestas a las preguntas que os habéis hecho todo este tiempo", decía la nota del pirata Morgan y de uno en uno se iban a enfrentar a esta sorpresa que no se esperaban para nada en qué podía consistir.

Las sopresas de Asraf Beno y Adara Molinero

Asraf Beno ha sido el primero en mirar en lo más profundo del pozo y no ha podido evitar emocionarse al ver objetos muy personales que tienen que ver con su madre, con el hijo de Isa Pantoja, entre otros. También lo ha hecho al poder leer las palabras de sus padres: "Eres maravilloso, hijo. Ya sabes que siempre has sido un referente porque siempre has luchado por tus sueños". "Daría la vida por ellos", ha dicho él muy emocionado y tras esto ha leído lo que su novia Isa tenía que decirle, también entre lágrimas: "Alberto te echa mucho de menos y yo también muchísimo, me haces falta".

Adara se mostraba muy nerviosa al llegar a este lugar tan mágico. Lo primero que podía ver eran unas fotos de su hijo: "Está enorme, muy guapo". Además de recibir la mochila que lleva él al colegio: "Estoy deseando abrazarle", ha dicho la superviviente con lágrimas en los ojos: "Estoy llorando de alegría, estoy feliz de lo que voy a leer ahora mismo". Y así ha sido, ha recibido unas palabras de lo más bonitas de su madre Elena y de su hermano, con las que ha no ha podido evitar emocionarse: "Quiero que sepas que aunque hayamos peleado siempre te voy a querer".

Artùr, Jonan y Bosco inundan Honduras con sus lágrimas

Si bien es cierto que otros concursantes han derramado muchas lágrimas en Honduras, no es tan fácil verlo en Bosco, aunque en esta ocasión no ha podido contener las lágrimas al leer las palabras de su padre: "Estamos orgullosos de cómo lo estás haciendo". Y el ha querido dejarle muy claro que ñes echa mucho de menos, justo antes de leer también lo que querían trasmitirle su madre y su hermana tras tanto tiempo sin verle: "Te conozco desde el día que naciste y siempre he podido disfrutar de tu forma de ser".

Jonan ha comenzado a recibir sus sorpresas ya con lágrimas en los ojos, cuando ha ido leyendo todo lo que tenían que decirle su madre y su hermana ha mostrado las tremendas ganas que tiene de volver a verlas, además de que ha podido saber algo que le importa mucho: "Quiero que sepas que la yaya está genial, sabes que te amamos muchísimo". "Es increúble cómo se te olvidan muchas cosas de tu cabeza y no eres capaz de darles una imagen", ha entonado al superviviente.