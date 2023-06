Adara Molinero desvela el motivo por el que no ha llegado a gustarle Artùr Dainese: "Es por su personalidad"

Después de sincerarse con los fantasmas del pasado, Adara lo comentaba todo con su amigo: " Me han preguntado quién creo que no merece ganar y me he dejado guiar por el corazón y con quien menos he convivido que es con Artùr ", comenzaba.

Y es que, a pesar de las veces en las que Artùr ha reconocido su atracción por ella, no ha surgido nada entre los supervivientes: "Yo no me voy a reprimir si me gusta una persona. Si hubiera surgido, habría pasado y no me nace", se sinceraba. "Es guapo pero no... Siento que no me gusta por su personalidad. Le tengo mucho cariño, pero bueno, como a mucha gente de aquí".