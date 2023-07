Adara desvela qué ha sido para ella lo más complicado de 'Supervivientes 2023': "Pensé en abandonar"

Para la superviviente lo más difícil fue el hambre

"Estoy comiendo como un animal", asegura

"Tengo miedo a que me quiten la comida", confiesa

Tras clasificarse segunda en la gran final de 'Supervivientes 2023', Adara Molinero ha realizado una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram para detallar a sus fans cómo ha sido su paso por el reality.

Sobre su pelo, ha explicado que se lo desenredaba con los dedos, o directamente ni se lo desenredaba. "Por eso casi siempre llevaba moño", cuenta. Los seguidores de la exconcursante de 'Secret Story' han querido saber cómo ha llevado el tema de la menstruación y la depilación: "Te dan una cuchilla. Sobre la menstruación, mi cuerpo se volvió loco. El primer mes me vino dos veces y después se me cortó. Desde entonces no la he vuelto a tener", asegura.

"¿Qué ha sido lo peor para ti?", le pregunta otro. "Tener hambre es lo peor del mundo, por mucho que se expliques, hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Sigo comiendo como un animal y tengo miedo continuamente a quedarme sin comida o a que me la quiten", ha desvelado.

Además Adara confiesa que en más de una ocasión, pensó en abandonar: "Sí, muchas veces, pero sabia que nunca lo iba a hacer. Tengo dentro de mis valores que todo lo que se empieza hay que acabarlo y nunca rendirse", deja claro.