Javi Redondo reacciona al fichaje de Claudia Martínez y Mario González por 'Supervivientes 2024'

Eso sí, a pesar de que ha tenido este bonito gesto público con Claudia Martínez y ha reconocido que espera que le vaya muy bien en su aventura en 'Supervivientes', Javi Redondo ha reconocido que no sabe si verá o no el reality. "No sé si veré esta edición o no, la verdad...", ha señalado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones".