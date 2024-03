Sí se lo pudo contar a Mario por WhatsApp y a su representante, que estaba a su lado en el autobús, no tuvo que verbalizarle lo que estaba ocurriendo porque la entendió "con solo una mirada". Finalmente, pudo aguantar todo el evento disimulando delante de sus compañeros de profesión y cuando llegó a casa a la una de la madrugada habló por teléfono con su novio, aunque no pudo llamar a sus padres para darles la noticia porque estaban ya durmiendo, algo que la apenó porque es muy familiar y necesita contárselo todo a ellos, que son sus máximos apoyos: "Lo que más voy a echar de menos va a ser no poder hablar con ellos y saber si están bien y si mis perritas lo están. Y obviamente la comida, que yo como un montón aunque no lo creáis".