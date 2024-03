Laura Madrueño se tira desde el helicóptero: "Vuelve 'Supervivientes', como un auténtico salto al vacío"

"Vuelve 'Supervivientes', más allá de lo salvaje, de lo extremo, de lo desconocido. Vuelve 'Supervivientes' como un auténtico salto al vacío , donde lo único que importa es sobrevivir", entonaba Laura Madrueño desde el helicóptero y no dudaba en quitarse los cascos y vivir, en primera persona, lo que más tarde iban a poder experimentar los concursantes del programa.

Jorge Javier Vázquez ha entrado al plató de 'Supervivientes', arrancando un gran aplauso de todos los presentes, algo con lo que se mostraba muy emocionado: "Como sigáis así, lloro... Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros. Os he echado de menos". Y ha saludado, por primera vez en la edición a Laura Madrueño desde Honduras. "No sabes la ilusión que me hace saludarte desde los Cayos", aseguraba la presentadora, algo a lo que Jorge correpondía con sus palabras.