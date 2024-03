Aurah y Arkano nos enseñan sus prendas más 'hot' para 'Supervivientes': "Todos los bikinis que llevo los he diseñado yo"

Estas son las prendas que se lleva Aurah Ruiz a 'Supervivientes': "Es el color favorito de su padre, de su mujer y de mi hijo..."

Arkano y sus "calzoncillos bien 'hot'" que se lleva con él a 'Supervivientes'

Listado oficial de concursantes confirmados de 'Supervivientes 2024'

Los concursantes se han llevado junto a ellos un saco lleno de algunas prendas que les resultarán fundamentales en esta trepidante experiencia en Cayos Cochinos (Honduras). Pero no es un saco cualquiera. Se trata de ropa muy significativa para ellos, con un valor especial... y sobre todo, ¡de lo más 'hot'!

Y no solo eso, si no que además nuestros supervivientes se llevan ropa confeccionada por ellos mismos. Aurah Ruiz se reía antes de desvelarlo: "Les voy a mostrar, por ejemplo, un bikini que voy a llevar. Lo he hecho yo. Todos los bikinis que llevo a la isla los diseñé yo". Por otro lado, la modelo española ha enseñado otras prendas que se lleva con ella a Honduras.

"También les voy a mostrar una sudadera de color lila, porque es el color favorito de su padre, de su mujer y de mi hijo. También llevo camisas de mi marido, que me gusta andar con sus camisas... y poco más", ha señalado. Y ha apuntado que además lleva "muchas más cosas guardadas".

Arkano y sus "calzoncillos bien 'hot'"

Por otro lado, el rapero Arkano -uno de los mejores raperos de nuestro país- no se ha quedado corto tampoco y tiene también cosas muy 'hot' que enseñará en Cayos Cochinos sin ningún tipo de escrúpulo. Lo primero que ha enseñado es una sudadera de San Juan de Puerto Rico, "de cuando estuve allí, con la tortuga, a ver si me la encuentro", bromeaba. "También me voy a llevar unos calzoncillos que voy a estrenar en la isla... bien 'hot', estos calzoncillos de manzana, más 18".