Laura Matamoros se rompe al leer una de las cartas que ha dejado escritas a sus hijos: "Pienso en vosotros cada minuto"

Pero eso no es todo, también se ha reencontrado en Playa Limbo con Lorena Morlote, con la que tenía alguna que otra cuenta pendiente, y parece que entre ellas ha surgido una conexión inesperada que podría no hacer ninguna gracia a Makoke.

“Queridos Matías y bebé, estoy muy contenta de poderos hacer llegar esta carta. No viene desde una botella de cristal desde el mar, pero sí viene con un mensaje muy importante. Esta semana que hemos estado en los cayos, he intentado hacer fuego con mis propias manos y, también, he intentado pescar, pero esto no es lo más importante, he podido disfrutar de la naturaleza desde Honduras”, empezaba diciendo.