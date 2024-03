Makoke alucina al ver que su amiga Lorena Molote le critica junto a Laura Matamoros: "Me he quedado flipada"

"No me está defendiendo , yo he dicho que no. No vale para defenderme ", aseguraba Lorena Molote y, al escuchar esto, Laura aplaudía estas palabras: "Muy bien". Además, la recién llegada a 'Playa Limbo' afirmaba que la propia Makoke le contó que "iba a estar como colaboradora en el plató". y "que tenía como a seis amigas para defender ".

Makoke escuchaba todo esto muy atenta desde el plató y dejaba claro que no esto no le había hecho ninguna gracia: "Me he quedado flipada, en esta productora saben que ella quiso que la defendiera y yo dije que no". La colaboradora no entendía que su amiga dijera que no vale para defenderla: "Me ha impactado, será porque quiere hacerle la pelota a Laura de alguna manera, me ha extrañado porque ella me lo dijo".