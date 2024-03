Kike Calleja ha comentado que está molesto por la situación que se está dando de Ángel: "No me gusta que se dé una imagen que no es la correcta" . La mayor de las Campos le ha respondido: "Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila" , ha zanjado la Borrego. Kike Calleja le ha dado la razón y ha dicho que él tampoco se siente culpable.

Sin embargo, Mario no ha dejado de hablar de las cosas que ha hecho mal Ángel Cristo: "Esta es la maldad a la que me refiero, el hambre que estamos pasando... y me encuentro que ha dejado esto sin decir nada", ha explicado Mario con el coco de Ángel en la mano. "No le hagamos más víctima, por favor os lo pido", le ha aconsejado a Mario.