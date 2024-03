Inédito | Kiko Jiménez se derrumba al recordar a Sofía Suescun: "Me he visto aquí tan abandonado, me cuesta muchísimo"

"La tengo todo el rato en la cabeza y hay mucho rato aquí para estar solo", ha seguido diciendo Kiko. El superviviente no ha podido evitar emocionarse porque tiene demasiados recuerdos de Sofía: "Mi cabeza se va más fuera que dentro... es todo el rato ella. Me he visto aquí tan abandonado... me cuesta muchísimo. Son tantísimos los pensamientos que tengo, que no lo soporto", ha explicado Kiko entre lágrimas. Al final del vídeo se ha despedido lanzando un mensaje a su novia: "Te amo Sofía, te quiero".