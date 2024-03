Zayra se despide de sus compañeros y pone fin a su etapa en 'Supervivientes': "Mi ganador es Miri, Kike o Carmen"

"No puedo continuar, como veréis. Me he hecho una lesión y me tengo que ir. Entonces venía a despedirme y daros muchísima fuerza. Ya sabéis que mi ganador está en ese equipo (mirando al grupo formado por Mario, Carmen Borrego y compañía). Mi ganador es Miri, Kike o Carmen. Uno de los tres tiene que ganar", ha señalado, triste.

Cabe destacar que al final, tras no despedirse de Ángel, este le ha dicho que espera que tenga un buen regreso a casa y Zayra, desentendida, le ha señalado que no le iba a dedicar "ninguna palabra bonita ni nada. Me da igual. No he conectado desde el primer momento y no me parece bien lo que hace. Las personas que hacen daño a personas que quiero no me gustan".