Makoke aclara las acusaciones de Laura Matamoros por el trato que recibía de pequeña

Esto ha dicho Laura Matamoros en Playa Limbo sobre lo que hacía Makoke cuando ella era pequeña

Lorena Morlote: "Es la primera vez que lo estoy escuchando y me estoy quedando alucinando"

La contestación de Makoke en el plató de 'Supervivientes' tras la acusación de Laura Matamoros

Laura Matamoros ha señalado una serie de afirmaciones sobre Makoke que han hecho saltar a esta rápidamente en el plató de 'Supervivientes'. Y es que Laura se encontraba junto a sus compañeros de Playa Limbo Kiko Jiménez y Lorena Morlote. Esta última se encontraba diciendo que la colaboradora de 'SV' le llama más de una vez para saber cómo están sus niños, por si necesita algún tipo de ayuda.

En ese momento, Laura Matamoros ha intervenido para decir lo siguiente: "Como cuide a tus hijos como me cuidó a mí cuando estuve en su casa, que me hacía hacer la compra...". La tercera hija de Kiko Matamoros y Marian Flores les preguntaba entonces si eso no se lo había contado y se ha lanzado a explicarlo, tanto que ha parado el masaje que le estaba haciendo Morlote para dar todo lujo de detalles.

"Mi padre tenía una interna en casa. Y a la chica le dijo que no me hiciese ni la comida ni la cama ni la lavandería. Y yo era la que lo tenía que hacer. Te lo juro por mis hijos. Como dejes a cargo a tus hijos les saca hasta algo de dinero", ha señalado Matamoros. Morlote ha apuntado que eso no lo sabía, añadiendo que hay gente que cuenta "unas cosas y otras no".

Por último, Laura le ha preguntado a la estilista si eso que acababa de contar lo veía bien. "Por supuesto que no. Evidentemente. Es la primera vez que lo estoy escuchando y me estoy quedando alucinando", ha confesado Lorena Morlote.

La contestación de Makoke en plató