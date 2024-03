Anabel Pantoja carga contra Kike Calleja tras ver sus reproches a Arantxa del sol: "Se ha tirado toda la vida juzgando a la gente..."

"Dos vais en contra del grupo, nunca te hemos visto decirle nada a él, se lo dices por detrás. Tú no te has mojado y te estás dejando llevar por él. Te va a llevar la corriente negativamente", le recriminaba Kike Calleja a Arantxa sobre la posición que mantiene en la playa con Ángel Cristo y que era el detonante de su discusión, algo con lo que ella no estaba de acuerdo con esto: "Esa es tu percepción. No le tengo que dar la espalda a una persona que se está portando muy bien". Y Carmen Borrego verbalizaba que no entiende que no le diga nada al hijo de Bárbara Rey cuando les hace daño al resto del equipo: "Con el resto del grupo no se está portando bien".