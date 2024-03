Además, ha revelado que está emocionada al hablar de ellos: "Hoy he soñado con ellos, estoy como súper sensible" , ha explicado Claudia. Tras esto, les ha enviado unas bonitas palabras: "Os quiero muchísimo", ha dicho Claudia lanzando un beso a la cámara.

Mario también ha hablado sobre su familia y ha comentado que los echa muchísimo de menos: "Sobre todo a mi madre, a mi padre, a mi hermano y a mi hijo. Me acuerdo un montón de ellos". Por otro lado, Mario ha querido que se acuerden de él en todo momento: "Espero que estén orgullosos del programa que estoy haciendo, que estén orgullosos del hijo, el hermano o el papá que tienen y que me estén apoyando un montón y me den fuerzas desde allí".