El superviviente agradecía la decisión de la audiencia y, tras esto, Jorge Javier le lanzaba una pregunta sobre su madre: "Tengo una curiosidad, en estos momentos que te estaba viendo, sabes que me llevo muy bien con tu madre, que tengo muy buena relación con ella... estaba yo pensado, ¿tú que crees que ella querrá que continues o que no?

Este, ante la afirmación del presentador de que se lleva muy bien con su madre, reaccionaba: "Eso me han dicho que es un cuento chino". "A mí no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado , en su punto", le decía Jorge Javier al superviviente ante esta respuesta.

Y, el superviviente, tampoco dudaba en responder sobre si su madre querrá que continúe en el concurso: "Te digo que no lo sé, depende. Yo aquí he venido a estar en el concurso con mis compañeros, no a hablar de mi familia, aunque inevitablemente se habla, entonces no creo que tenga que tener ningún problema de que yo esté aquí porque yo no he venido a seguir hablando de todo esto".