Fani Carbajo , que es muy fan del concurso que está haciendo la mujer de Jesé Rodríguez, ha salido en su defensa en la red social X y ha revelado la lista de motivos por los que cree que los otros supervivientes no la soportan : "Están reventadísimos de que no sea una lameculos, de que haga las pruebas como una jabata y encima sea salvada todas las semanas".

Pero estas no han sido las únicas razones que ha esgrimido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que piensa que concursantes como Gorka critican a Aurah para que "tener minutos" en las galas gracias a esos vídeos: "Si no se la lían a Aurah no tienen minutos… prefieren machacarla y que se les vea 5 segundos que parar a hablar con ella he intentar entenderla o mejorar la situación".