Zayra Gutiérrez puso fin a su etapa en el reality de Telecinco el pasado domingo. Fue en medio del juego de recompensa que estaban realizando el resto de supervivientes y su tristeza y resignación era máxima: "No puedo continuar, como veréis. Me he hecho una lesión y me tengo que ir". Además, no se fue sin antes decir quién era para ella su ganador del concurso: "Miri, Kike o Carmen".